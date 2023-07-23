Помыкалов Фаддей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти28.03.1922 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Помыкалов Пётр
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Напалкова Александра Фаддеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Горшкова Марфа Фаддеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребина Субботина Стефанида Фаддеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыкалов Николай Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помыкалов Данил Фаддеевич
Смерть
28.03.1922 ст.