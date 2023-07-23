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Помыкалов Фаддей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

28.03.1922 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Помыкалов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Помыкалов Илья Фаддеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Напалкова Александра Фаддеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Горшкова Марфа Фаддеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребина Субботина Стефанида Фаддеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыкалов Николай Фаддеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помыкалов Данил Фаддеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.03.1922 ст.
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