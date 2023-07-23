Жеребина Субботина (Помыкалова) Стефанида Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребина Субботина (Помыкалова) Стефанида Фаддеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Помыкалов Фаддей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.01.1902

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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