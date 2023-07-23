Жеребина Субботина (Помыкалова) Стефанида Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Помыкалов Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.01.1902
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1903 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно