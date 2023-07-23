Помыкалов Данил Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыкалов Данил Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Помыкалов Фаддей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
11.04.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
17.08.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
11.07.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
25.06.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Помыкалова Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыкалова Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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