Помыкалов Данил Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Помыкалов Фаддей Петрович
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
11.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1906 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1909 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1911 ст.
Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно