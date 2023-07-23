Помыкалова Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: Федеряева Елена Ильинична
Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич
Рождение ребёнка
21.04.1902
Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич
Рождение ребёнка
10.09.1909
Дочь: Помыкалова София Ильинична
Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно