Помыкалова Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомыкалова Анна Кузьминична

Помыкалова Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: Федеряева Елена Ильинична

Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Помыкалов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич

Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.

Сын: Помыкалов Николай Ильич

Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: Помыкалова София Ильинична

Отец ребёнка: Помыкалов Илья Фаддеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыкалов Илья Фаддеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close