Евдокия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1899 ст.

Сын: Митякин Евфимий Андреевич

Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся государственный крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова, православные.
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.

Сын: Митякин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся государственный крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова, православные.
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.

Сын: Митякин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.07.1906 ст.

Дочь: Митякина Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.08.1908 ст.

Дочь: Митякина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова , оба православные
Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.

Дочь: Митякина Федора Андреевна

Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся крестьянина Андрея Павлова Митякина и жена его Евдокия Никанорова, оба православные
Смерть
Неизвестно
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