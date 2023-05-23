Евдокия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
05.01.1899 ст.
Сын: Митякин Евфимий Андреевич
Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович
Села Большого Азяся государственный крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова, православные.
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович
Села Большого Азяся государственный крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова, православные.
Рождение ребёнка
16.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
24.07.1906 ст.
Дочь: Митякина Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1908 ст.
Дочь: Митякина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович
Села Большого Азяся крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова , оба православные
Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.
Дочь: Митякина Федора Андреевна
Отец ребёнка: Митякин Андрей Павлович
Села Большого Азяся крестьянина Андрея Павлова Митякина и жена его Евдокия Никанорова, оба православные
Смерть
Неизвестно