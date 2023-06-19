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Митякина Федора Андреевна

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912 ст.

Отец: Митякин Андрей Павлович

Мать: Евдокия Никоноровна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся крестьянина Андрея Павлова Митякина и жена его Евдокия Никанорова, оба православные
Крещение
10.09.1912 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Деревни Ковыляй? крестьянин Денис Петров Солдатсков? и села Большого Азясякрестьянская девица Наталья Никонорова Сидорина
Смерть
Неизвестно