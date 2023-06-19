Митякина Федора Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.09.1912 ст.
Отец: Митякин Андрей Павлович
Мать: Евдокия Никоноровна
Села Большого Азяся крестьянина Андрея Павлова Митякина и жена его Евдокия Никанорова, оба православные
Крещение
10.09.1912 ст.
Восприемники: Деревни Ковыляй? крестьянин Денис Петров Солдатсков? и села Большого Азясякрестьянская девица Наталья Никонорова Сидорина
Смерть
Неизвестно