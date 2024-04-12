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Митякина Наталья Андреевна

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.08.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1908 ст.

Отец: Митякин Андрей Павлович

Мать: Евдокия Никоноровна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова , оба православные
Крещение
21.08.1908 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Воспреемники: того же села крестьянин Степан Николаев Чернов и крестьянская жена Анна Николаева Степанова
Смерть
Неизвестно
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