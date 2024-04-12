Митякина Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
21.08.1908 ст.
Отец: Митякин Андрей Павлович
Мать: Евдокия Никоноровна
Села Большого Азяся крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова , оба православные
Крещение
21.08.1908 ст.
Воспреемники: того же села крестьянин Степан Николаев Чернов и крестьянская жена Анна Николаева Степанова
Смерть
Неизвестно