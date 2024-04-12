Митякин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1903 ст.
Дата смертиДо 1917 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1903 ст.
Отец: Митякин Андрей Павлович
Мать: Евдокия Никоноровна
Крещение
16.01.1903 ст.
Воспреемники: того же села солдат Яков Васильев Романихин и того же села солдатка Анна Андреева Федькова
Смерть
До 1917 ст.
вероятнее всего умер до 1917, тк в анкете переписи населения 1917 года у Митякина Андрея не числится сын 14 лет