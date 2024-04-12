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Митякин Петр Андреевич

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.01.1903 ст.

Дата смерти

До 1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1903 ст.

Отец: Митякин Андрей Павлович

Мать: Евдокия Никоноровна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
16.01.1903 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Воспреемники: того же села солдат Яков Васильев Романихин и того же села солдатка Анна Андреева Федькова
Смерть
До 1917 ст.
вероятнее всего умер до 1917, тк в анкете переписи населения 1917 года у Митякина Андрея не числится сын 14 лет
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