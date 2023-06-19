Митякин Евфимий Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899 ст.
Отец: Митякин Андрей Павлович
Мать: Евдокия Никоноровна
Села Большого Азяся государственный крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова, православные.
Крещение
05.01.1899 ст.
Воспреемники: того же села крестьянин Яков Яковлев Горинов и крестьянская девица Мария Андреева Селина
Смерть
Неизвестно