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Митякин Евфимий Андреевич

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

05.01.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899 ст.

Отец: Митякин Андрей Павлович

Мать: Евдокия Никоноровна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Большого Азяся государственный крестьянин Андрей Павлов Митякин и жена его Евдокия Никанорова, православные.
Крещение
05.01.1899 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Воспреемники: того же села крестьянин Яков Яковлев Горинов и крестьянская девица Мария Андреева Селина
Смерть
Неизвестно