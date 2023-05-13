Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Осип Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Малахий/Малафей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Феоктист Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Парфен Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно