Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Осип Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Малахий/Малафей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Феоктист Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Парфен Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Меньшак Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Меньшак Никифорович

Смерть
Неизвестно
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