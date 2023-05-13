Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Фёдор Меньшак Никифорович

Мать: Марья

Смерть
Неизвестно
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