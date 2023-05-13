Малахий/Малафей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахий/Малафей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фёдор Меньшак Никифорович

Мать: Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрождин Борис Малафеевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирик Малафеевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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