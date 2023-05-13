Малахий/Малафей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фёдор Меньшак Никифорович
Мать: Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирик Малафеевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно