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Ирина Фёдоровна
Ирина Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фёдор Меньшак Никифорович
1804 г.р.
Мать
Марья
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Фёдор Меньшак Никифорович
Мать:
Марья
Смерть
Неизвестно
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