Севастьянова Акулина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.06.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.
Дочь: Севастьянова Фёкла Сергеевна
Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.
Сын: Севастьянов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович
Рождение ребёнка
11.08.1878 ст.
Сын: Севастьянов Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Дочь: Севастьянова Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович
Смерть
08.06.1892 ст.