Севастьянова Акулина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Акулина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.06.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Сергей Фролович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Дочь: Севастьянова Фёкла Сергеевна

Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.

Сын: Севастьянов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1878 ст.

Сын: Севастьянов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.

Дочь: Севастьянова Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Севастьянов Сергей Фролович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
08.06.1892 ст.
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

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