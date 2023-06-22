Севастьянов Митрофан Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
17.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Сын: Севастьянов Платон Митрофанович
Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1895 ст.
Дочь: Севастьянова Матрёна Митрофановна
Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.
Дочь: Севастьянова Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.
Сын: Севастьянов Прокофий Митрофанович
Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.
Сын: Севастьянов Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно