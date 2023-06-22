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Севастьянов Митрофан Сергеевич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Севастьянов Сергей Фролович

Мать: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1893 ст.

Жена: Севастьянова Домна Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Сын: Севастьянов Платон Митрофанович

Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1895 ст.

Дочь: Севастьянова Матрёна Митрофановна

Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.

Дочь: Севастьянова Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Сын: Севастьянов Прокофий Митрофанович

Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.

Сын: Севастьянов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Севастьянова Домна Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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