Севастьянова Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.01.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1873 ст.
Бракосочетание
17.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Сын: Севастьянов Платон Митрофанович
Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
27.11.1895 ст.
Дочь: Севастьянова Матрёна Митрофановна
Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.
Дочь: Севастьянова Елизавета Митрофановна
Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.
Сын: Севастьянов Прокофий Митрофанович
Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.
Сын: Севастьянов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Смерть
Неизвестно