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Севастьянова Домна Ивановна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.01.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1873 ст.

Отец: Севастьянов Иван Изотович

Мать: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1893 ст.

Муж: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Сын: Севастьянов Платон Митрофанович

Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1895 ст.

Дочь: Севастьянова Матрёна Митрофановна

Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1900 ст.

Дочь: Севастьянова Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Сын: Севастьянов Прокофий Митрофанович

Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.

Сын: Севастьянов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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