Севастьянов Иван Изотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Севастьянов Изот Фёдорович
Мать: не указана
Дочь: Севастьянова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Дочь: Севастьянова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Дочь: Севастьянова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Сын: Севастьянов Аким Иванович
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Дочь: Севастьянова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Дочь: Севастьянова Крестинья Ивановна
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Сын: Севастьянов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Сын: Севастьянов Степан Иванович
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Дочь: Севастьянова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична