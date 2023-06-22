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Севастьянов Иван Изотович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Севастьянов Изот Фёдорович

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Жена: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.

Дочь: Севастьянова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1873 ст.

Дочь: Севастьянова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Севастьянова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.

Сын: Севастьянов Аким Иванович

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.

Дочь: Севастьянова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.

Дочь: Севастьянова Крестинья Ивановна

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.

Сын: Севастьянов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1884 ст.

Сын: Севастьянов Степан Иванович

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1886 ст.

Дочь: Севастьянова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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