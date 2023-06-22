Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.
Дочь: Севастьянова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
03.01.1873 ст.
Дочь: Севастьянова Домна Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Дочь: Севастьянова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.
Сын: Севастьянов Аким Иванович
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.
Дочь: Севастьянова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.
Дочь: Севастьянова Крестинья Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.
Сын: Севастьянов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
07.12.1884 ст.
Сын: Севастьянов Степан Иванович
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Рождение ребёнка
23.10.1886 ст.
Дочь: Севастьянова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович
Смерть
Неизвестно