Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Клевцова) Евдокия Ильинична

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Севастьянов Иван Изотович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.

Дочь: Севастьянова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1873 ст.

Дочь: Севастьянова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Севастьянова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.

Сын: Севастьянов Аким Иванович

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.

Дочь: Севастьянова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.

Дочь: Севастьянова Крестинья Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.

Сын: Севастьянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1884 ст.

Сын: Севастьянов Степан Иванович

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1886 ст.

Дочь: Севастьянова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Изотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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