Севастьянов Сергей Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Севастьянов Митрофан Сергеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.
Дочь: Севастьянова Фёкла Сергеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.
Сын: Севастьянов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
11.08.1878 ст.
Сын: Севастьянов Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Дочь: Севастьянова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна
Смерть
Неизвестно