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Севастьянов Сергей Фролович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Севастьянов Митрофан Сергеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Дочь: Севастьянова Фёкла Сергеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.

Сын: Севастьянов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1878 ст.

Сын: Севастьянов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.

Дочь: Севастьянова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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