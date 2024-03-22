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Севастьянов Максим Сергеевич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

11.08.1878 ст.

Дата смерти

12.02.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1878 ст.

Отец: Севастьянов Сергей Фролович

Мать: Севастьянова Акулина Даниловна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.11.1903 ст.

Жена: Севастьянова Прасковья Антоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.

Дочь: Севастьянова Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Севастьянова Прасковья Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.

Сын: Севастьянов Антон Максимович

Мать ребёнка: Севастьянова Прасковья Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
12.02.1911 ст.
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Дочь: Севастьянова Елена Максимовна

Мать ребёнка: Севастьянова Прасковья Антоновна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
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