Севастьянов Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1878 ст.
Дата смерти12.02.1911 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1878 ст.
Бракосочетание
02.11.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.
Дочь: Севастьянова Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Севастьянова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.
Сын: Севастьянов Антон Максимович
Мать ребёнка: Севастьянова Прасковья Антоновна
Смерть
12.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Дочь: Севастьянова Елена Максимовна
Мать ребёнка: Севастьянова Прасковья Антоновна