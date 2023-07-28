Севастьянова (Ключко) Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения28.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.
Дочь: Севастьянова Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Севастьянов Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.
Сын: Севастьянов Антон Максимович
Отец ребёнка: Севастьянов Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Дочь: Севастьянова Елена Максимовна
Отец ребёнка: Севастьянов Максим Сергеевич
Смерть
Неизвестно