Севастьянова (Ключко) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Ключко) Прасковья Антоновна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.11.1903 ст.

Муж: Севастьянов Максим Сергеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.

Дочь: Севастьянова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Севастьянов Максим Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.

Сын: Севастьянов Антон Максимович

Отец ребёнка: Севастьянов Максим Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Дочь: Севастьянова Елена Максимовна

Отец ребёнка: Севастьянов Максим Сергеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно