Пестрякова (Иванова) Марфа Моисеева 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПестрякова (Иванова) Марфа Моисеева

Пестрякова (Иванова) Марфа Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Иванов Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1906

Муж: Пестряков Александр Иванов

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
По жениху казаки: Александръ Сергiъев Кожевниковъ и Александръ Петровъ Пестряковъ. По невестке казаки: Феодоръ Григорьевъ Ягодинъ, Косьма Маркеловъ Гаврiилов и Афанасiй Ивановъ Корепановъ.
Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: Пестрякова Мария Александрова

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.07.1909

Дочь: Пестрякова Мария Александрова

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Пестрякова Евгения Александрова

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Пестряков Иван Александрович

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.04.1915

Сын: Пестряков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Рождение ребёнка
04.02.1922

Дочь: Пестрякова Анна (Нюся) Александрова

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Пестряков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.