Пестрякова (Иванова) Марфа Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Иванов Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1906
По жениху казаки: Александръ Сергiъев Кожевниковъ и Александръ Петровъ Пестряковъ. По невестке казаки: Феодоръ Григорьевъ Ягодинъ, Косьма Маркеловъ Гаврiилов и Афанасiй Ивановъ Корепановъ.
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: Пестрякова Мария Александрова
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1909
Дочь: Пестрякова Мария Александрова
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: Пестрякова Евгения Александрова
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1912
Сын: Пестряков Иван Александрович
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.04.1915
Сын: Пестряков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1922
Дочь: Пестрякова Анна (Нюся) Александрова
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Рождение ребёнка
10.09.1926
Сын: Пестряков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пестряков Александр Иванов
Смерть
Неизвестно