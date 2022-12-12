посёлок Карагайский, посёлок Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Карагайский

Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
610Карагайская, стан. казач. Ор. в.при оз. Карагайском.3230314801849Церковь православная 1, почтовая станция, ярмарка 29 июня, торжков 4: 9 мая, в день Вознесения, 1 октября и 6 декабря, завод кожевенный.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Станичный юрт Карагайский
289. Карагайская, станица казачья, при озере Карагайском, дворов 343, жителей 1606, стан. првл., (уездный город в 32 верстах), церковь православная, 2 школы, почтовая ста Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Верхнеуральский район
326211Карагайскийпосёлок54°07'00"59°31'00"N-40-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Верхнеуральский муниципальный район, Карагайское сельское поселение
75617422101п Карагайскийпоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close