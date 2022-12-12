Карагайский
Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
610Карагайская, стан. казач. Ор. в.при оз. Карагайском.3230314801849Церковь православная 1, почтовая станция, ярмарка 29 июня, торжков 4: 9 мая, в день Вознесения, 1 октября и 6 декабря, завод кожевенный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
289. Карагайская, станица казачья, при озере Карагайском, дворов 343, жителей 1606, стан. првл., (уездный город в 32 верстах), церковь православная, 2 школы, почтовая ста Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
326211Карагайскийпосёлок54°07'00"59°31'00"N-40-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75617422101п Карагайскийпоселок