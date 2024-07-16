Пестрякова Мария Александрова 28.07.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестрякова Мария Александрова

Место рождения

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1909

Отец: Пестряков Александр Иванов

Мать: Пестрякова (Иванова) Марфа Моисеева

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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