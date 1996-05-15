Пестряков Михаил Александрович 10.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестряков Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1926

Дата смерти

15.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926

Отец: Пестряков Александр Иванов

Мать: Пестрякова (Иванова) Марфа Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Уральск, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Уральск, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пестрякова (Цветковская) Мария Ивановна

Уральск, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.05.1996
Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

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