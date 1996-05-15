Пестряков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1926
Дата смерти15.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1950
Рождение ребёнка
03.02.1952
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1954
Рождение ребёнка
24.09.1957
Рождение ребёнка
02.01.1963
Рождение ребёнка
10.11.1971
Смерть
15.05.1996
Урлядинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область