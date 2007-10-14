Ильина Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1944
Дата смерти14.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1967
Дочь: Щукина (Близнякова) Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Близняков Владимир Лукич
Рождение ребёнка
21.07.1973
Дочь: Якимова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Близняков Владимир Лукич
Смерть
14.10.2007