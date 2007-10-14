Ильина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1944

Дата смерти

14.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1944

Отец: Ильин Сергей Петрович

Мать: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близняков Владимир Лукич

Рождение ребёнка
01.06.1967

Дочь: Щукина (Близнякова) Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Близняков Владимир Лукич

Рождение ребёнка
21.07.1973

Дочь: Якимова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Близняков Владимир Лукич

Смерть
14.10.2007

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