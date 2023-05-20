Ильин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Сергей Петрович

Ильин Сергей Петрович

Место рождения

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

09.09.1909

Дата смерти

06.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1909

Отец: Петр

Мать: Ильина Татьяна Григорьевна

Дубровка, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Алимова Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Иванова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
12.02.1944

Дочь: Ильина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

Смерть
06.12.1957

Мы используем куки для улучшения работы сайта.