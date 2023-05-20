Ильин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения09.09.1909
Дата смерти06.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1909
Отец: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Алимова Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Иванова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
12.02.1944
Дочь: Ильина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Руденко) Елена Сергеевна
Смерть
06.12.1957