Ильина (Руденко) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1913
Дата смерти30.07.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Алимова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Иванова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1944
Дочь: Ильина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович
Смерть
30.07.1998