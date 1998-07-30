Ильина (Руденко) Елена Сергеевна 15.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Руденко) Елена Сергеевна

Ильина (Руденко) Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1913

Дата смерти

30.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Алимова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Иванова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1944

Дочь: Ильина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Сергей Петрович

Смерть
30.07.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.