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Близняков Владимир Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1936

Дата смерти

20.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936

Отец: Близняков Лука

Мать: Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.06.1967

Дочь: Щукина (Близнякова) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.07.1973

Дочь: Якимова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Сергеевна

Смерть
20.06.2002
Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

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