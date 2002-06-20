Близняков Владимир Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1936
Дата смерти20.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936
Отец: Близняков Лука
Мать: Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
01.06.1967
Дочь: Щукина (Близнякова) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
21.07.1973
Дочь: Якимова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Сергеевна
Смерть
20.06.2002
Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область