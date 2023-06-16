Близняков Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлизняков Лука

Близняков Лука

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокриенко (Близнякова) Александра (Шура)

Мать ребёнка: Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Близняков Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Агриппина

Рождение ребёнка
10.04.1936

Сын: Близняков Владимир Лукич

Мать ребёнка: Агриппина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.