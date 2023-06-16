Близняков Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокриенко (Близнякова) Александра (Шура)
Мать ребёнка: Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Близняков Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Агриппина
Рождение ребёнка
10.04.1936
Мать ребёнка: Агриппина
Смерть
Неизвестно