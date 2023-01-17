село Волоконовка, село Волоконовка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Волоконовка

Чернянский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2309Волоконовка (Волконская), слоб. вл.при р. Осколе.358162734728Церковь православная 1. Завод винокуренный. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Казачанская волость
930. Волоконовка (Волконская), слобода бывшая владельческая, при реке Осколе, дворов 217, жителей 1791, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Чернянский район
115965Волоконовкасело51°03'37°52'M-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Чернянский муниципальный район, Волоконовское сельское поселение
14654412101с Волоконовкасело
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