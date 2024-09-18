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Полукова Ольга Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуков Михаил Михайлович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 49
Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Полукова (Полукова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Полуков Михаил Михайлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_07.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 49 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Полуков Михаил Михайлов и законная жена Ольг... Показать все
Смерть
Неизвестно

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