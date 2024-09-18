Полуков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полукова Ольга Ионовна
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 49
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Полукова (Полукова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Полукова Ольга Ионовна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_07.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 49 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Полуков Михаил Михайлов и законная жена Ольг... Показать все
Смерть
Неизвестно