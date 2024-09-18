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Полукова (Полукова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901

Отец: Полуков Михаил Михайлович

Мать: Полукова Ольга Ионовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_07.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 49 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Полуков Михаил Михайлов и законная жена Ольг... Показать все
Крещение
08.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_07.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 49 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Полуков Михаил Михайлов и законная жена Ольг... Показать все
Смерть
Неизвестно

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