Полукова (Полукова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1901
Отец: Полуков Михаил Михайлович
Мать: Полукова Ольга Ионовна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_07.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 49 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Полуков Михаил Михайлов и законная жена Ольг... Показать все
Крещение
08.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_07.07.1901_крещение-08.07.1901 пол_Ж_ запись - 49 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Полуков Михаил Михайлов и законная жена Ольг... Показать все
Смерть
Неизвестно