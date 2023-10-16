Кучумов Егор Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Семен Ларионов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кучумова Матрена Егорова
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кучумов Павел Егоров
Мать ребёнка: Жена 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучумов Семен Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучумова Феодора Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучумова Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена 1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно