Кучумов Егор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Егор Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Семен Ларионов

Мать: Кучумова Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кучумова Матрена Егорова

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кучумов Михаил Егоров

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кучумов Павел Егоров

Мать ребёнка: Жена 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучумов Семен Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучумова Феодора Егорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучумова Екатерина Егорова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена 1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучумова Прасковья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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