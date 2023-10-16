Кучумов Михаил Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Михаил Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кучумов Егор Семенов

Мать: Жена 1

Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Кучумов Константин Михайлов

Мать ребёнка: Кучумова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1883

Сын: Кучумов Никифор Михайлов

Мать ребёнка: Кучумова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1888

Дочь: Кучумова Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Кучумова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучумова Ульяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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