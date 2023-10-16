Кучумов Михаил Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кучумов Егор Семенов
Мать: Жена 1
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Кучумов Константин Михайлов
Мать ребёнка: Кучумова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1883
Мать ребёнка: Кучумова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1888
Дочь: Кучумова Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Кучумова Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно