Кучумов Семен Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кучумов Егор Семенов
Рождение ребёнка
05.02.1893
Мать ребёнка: Кучумова Васса Федорова
Рождение ребёнка
01.02.1895
Мать ребёнка: Кучумова Васса Федорова
Рождение ребёнка
16.02.1896
Мать ребёнка: Кучумова Васса Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучумова Васса Федорова