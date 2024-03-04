Кучумов Семен Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Семен Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучумов Егор Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1893

Сын: Кучумов Василий Семенов

Мать ребёнка: Кучумова Васса Федорова

Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Кучумов Федор Семенов

Мать ребёнка: Кучумова Васса Федорова

Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Кучумов Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Кучумова Васса Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучумова Васса Федорова

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