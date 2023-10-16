Кучумова Матрена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучумова Матрена Егорова

Кучумова Матрена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кучумов Егор Семенов

Мать: Жена 1

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close