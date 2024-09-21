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Барашкина Христинна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашкин Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Барашкин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ионицкая (Барашкина) Ольга Леонтьевна

Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Аушева (Барашкина) Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гончарко (Барашкина) Ксения Леонтьевна

Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович

Казатин, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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