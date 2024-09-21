Барашкина Христинна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Барашкин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ионицкая (Барашкина) Ольга Леонтьевна
Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Аушева (Барашкина) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гончарко (Барашкина) Ксения Леонтьевна
Отец ребёнка: Барашкин Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно