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Барашкин Василий Леонтьевич

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Место рождения

Казатин, Вінницька область

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

13.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Барашкин Леонтий Иванович

Мать: не указана

Казатин, Вінницька область
Смерть
13.04.1938
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Арестован 1 января 1938 г. Осужден 13 апреля 1938 г. приговором Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. 19-58-8, 58-6, 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества. 13 апре... Показать все
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