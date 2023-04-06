Барашкин Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти13.04.1938
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: Барашкин Леонтий Иванович
Мать: не указана
Смерть
13.04.1938
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Арестован 1 января 1938 г. Осужден 13 апреля 1938 г. приговором Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. 19-58-8, 58-6, 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества. 13 апре... Показать все