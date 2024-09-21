Барашкин Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Барашкин Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ионицкая (Барашкина) Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Аушева (Барашкина) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гончарко (Барашкина) Ксения Леонтьевна
Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна
Арест
С 1918 по ?.01.1919
В период пребывания немцев в г.Казатине арестовывался в связи с участием в стачечном комитете - содержался под стражей около 6 месяцев сначала в Казатине, потом в Киевской тюрьме, а перед их отступлен... Показать все
Работа или профессия
Около ?.12.1935
начальник вспомогательного поезда 2-го участка службы тяги ст. Казатин
Работа или профессия
Около 1937
паровозный машинист в депо Казатин
Смерть
Неизвестно