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Барашкин Леонтий Иванович

Место рождения

Уладовка, Вінницька область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Барашкин Иван Григорьевич

Мать: Барашкина София Ивановна

Уладовка, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашкина Христинна Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Барашкин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ионицкая (Барашкина) Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Аушева (Барашкина) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гончарко (Барашкина) Ксения Леонтьевна

Мать ребёнка: Барашкина Христинна Тимофеевна

Казатин, Вінницька область
Арест
С 1918 по ?.01.1919
Казатин, Вінницька область
В период пребывания немцев в г.Казатине арестовывался в связи с участием в стачечном комитете - содержался под стражей около 6 месяцев сначала в Казатине, потом в Киевской тюрьме, а перед их отступлен... Показать все
Работа или профессия
Около ?.12.1935
Казатин, Вінницька область
начальник вспомогательного поезда 2-го участка службы тяги ст. Казатин
Работа или профессия
Около 1937
Казатин, Вінницька область
паровозный машинист в депо Казатин
Смерть
Неизвестно

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