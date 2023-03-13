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Барашкин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1872

Сын: Барашкин Роман Иванович

Мать ребёнка: Барашкина София Ивановна

Уладовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашкин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Барашкина София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашкина София Ивановна

Смерть
Неизвестно
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