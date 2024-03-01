Барашкин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Барашкин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Барашкина Анна Ивановна
Уладовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буевская - Григорьевна
Мать ребёнка: Барашкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барашкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно