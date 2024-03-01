Барашкин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашкин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барашкин Иван Григорьевич

Мать: Барашкина София Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Барашкин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Барашкина Анна Ивановна

Уладовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буевская - Григорьевна

Мать ребёнка: Барашкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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