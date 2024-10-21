Барашкина Анна (Александра) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окольская (Барашкина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барашкина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барашкин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1896
Сын: Барашкин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
После ?.08.1901
Дочь: Воевская (Барашкина) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1904
Дочь: Окулова (Барашкина) Мария Григорьевна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович
Место жительства
Около 1937
Смерть
Неизвестно