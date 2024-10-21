Барашкина Анна (Александра) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашкина Анна (Александра) Ивановна

Барашкина Анна (Александра) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окольская (Барашкина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барашкина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашкин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1896

Сын: Барашкин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович

Уладовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
После ?.08.1901

Дочь: Воевская (Барашкина) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Окулова (Барашкина) Мария Григорьевна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Барашкин Григорий Иванович

Уладовка, Вінницька область
Место жительства
Около 1937
Уладовка, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.