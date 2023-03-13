Сорокинъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокинъ Кузьма

Сорокинъ Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наумкина Степанида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокинъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокинъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокинъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокинъ Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цапалова Дарья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close