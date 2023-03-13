Сорокинъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наумкина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокинъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокинъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цапалова Дарья