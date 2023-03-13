Сорокинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокинъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокинъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Петрова

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Сорокинъ Алексей

Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Петрова

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.04.1916

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Петрова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Стефанида Петрова

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