Сорокинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокинъ Кузьма
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Петрова
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
16.03.1914
Сын: Сорокинъ Алексей
Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Петрова
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.04.1916
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сорокина Стефанида Петрова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно