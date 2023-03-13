Сорокина Стефанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Стефанида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
16.03.1914

Сын: Сорокинъ Алексей

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.04.1916

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Василий

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