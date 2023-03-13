Сорокина Стефанида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
16.03.1914
Сын: Сорокинъ Алексей
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.04.1916
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Василий