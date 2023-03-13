Сорокинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокинъ Кузьма
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова
Ново-Покровский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна Михайлова