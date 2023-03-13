Сорокинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокинъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Сорокина Анна Михайлова

Ново-Покровский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Михайлова

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