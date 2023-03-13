Сорокина Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Сорокинъ Петръ

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Сорокинъ Петръ

Ново-Покровский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Петръ