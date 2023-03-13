Сорокина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Сорокинъ Петръ
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Сорокинъ Петръ
Ново-Покровский хуторъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Петръ