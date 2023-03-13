Сорокинъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокинъ Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокинъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Сорокина Анна Афонасьева

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Сорокинъ Иванъ

Мать ребёнка: Сорокина Анна Афонасьева

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сорокина Анна Афонасьева

хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Афонасьева

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