Сорокинъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокинъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Сорокина Анна Афонасьева
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Сорокинъ Иванъ
Мать ребёнка: Сорокина Анна Афонасьева
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сорокина Анна Афонасьева
хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна Афонасьева